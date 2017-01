Gradisca (Nome Temporaneo): rilascio del primo disco il 30 novembre e presentazione il 4 dicembre ad Avezzano.

I Gradisca (nome temporaneo) sono lieti di annunciare l’uscita del loro primo album, prevista per il 30 novembre prossimo, data in cui il disco sarà disponibile su tutti i principali store digitali musicali, nonché sulle più note piattaforme di streaming.

Anticipato dal singolo ‘Wendy’, ‘Blasfemodonti’ è il frutto di tre anni di incessante attività live, durante i quali la band capistrellana ha partorito e messo a punto i brani confluiti poi in questo suo debutto discografico, oltre che provveduto ad affinare e perfezionare il proprio affiatamento sul palco.

Il disco è stato registrato e mixato da Dario Rosignoli e Alfredo Diamanti presso gli Underground Studio’s di Celano, il che fa di ‘Blasfemodonti’ un prodotto interamente marsicano ed un motivo di grande interesse per la zona tutta.

La data di presentazione dell’album è prevista per il 4 dicembre prossimo presso il nuovissimo Des Amis di Avezzano, con i Gradisca che, tolte le consuete maschere di scena, eseguiranno in chiave acustica i brani del disco.

Per non perdere nessuna novità sui prossimi appuntamenti dei Gradisca, seguiteli sulla loro pagina Facebook:

https://www.facebook.com/Gradiscaofficial