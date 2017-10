GHERI opening act dei sei concerti di ZUCCHERO all’ARENA DI VERONA

Da stasera al 25 settembre GHERI, il cantautore rock di origini lucchesi, sarà l’opening act di ZUCCHERO “SUGAR” FORNACIARI durante tutti e sei i concerti previsti dell’artista nella splendida cornice dell’Arena di Verona. Gheri presenterà live il suo nuovo singolo “Una domenica d’estate”, in radio dal 22 settembre, brano che anticipa l’album di inediti a cui sta lavorando insieme allo storico produttore di Zucchero, Max Marcolini.



Il cantautore lucchese ha già collaborato con Zucchero in passato come co-autore del brano “Quanti anni ho”, contenuto nell’album “Fly” (2006), e del brano “Oltre le rive”, contenuto nell’album “Chocabeck” (2010).

“Generazione Zero”, il primo album ufficiale di Gheri, prodotto da Luciano Luisi, è stato pubblicato nel 2016. Dal disco è stato estratto il singolo “Cuori randagi”

Gheri nasce il 28 gennaio 1981 a Pietrasanta in provincia di Lucca. Fin da bambino suona la batteria e il pianoforte, a 18 anni si avvicina alla chitarra acustica e alla scrittura. Al compimento dei 20 anni si trasferisce a New York, dove trascorre un anno maturando esperienze in campo musicale. In seguito parte alla volta di Dublino, dove si stabilisce come musicista di strada. Qui, da un incontro fortunato, nasce l’amicizia con Paul Mooran, storico maestro del batterista e compositore Larry Mullen (U2), che gli permette di avvicinarsi al folk. La passione per il southern rock nasce l’anno successivo, in seguito al trasferimento in Colorado. Nel 2002 il cantautore torna in Italia e inizia la propria fruttuosa collaborazione con Zucchero. Nel corso della sua carriera Gheri ha avuto modo di collaborare, tra gli altri, con Guido Elmi, Fio Zanotti e Saverio Grandi.

