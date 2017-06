“Feeling Gloss” Mostra pittorica di Alessia Cacciapuoti in arte Vertigo

L’associazione Culturale Fluo Events è lieta di presentare “Feeling Gloss” Mostra pittorica di Alessia Cacciapuoti in arte Vertigo – Galleria Principe di Napoli

10 – 24 Giugno 2017 start 10.30 Vernissage 19.00

Alessia Cacciapuoti è lieta di presentare la sua prima mostra pittorica nella splendida cornice della Città di Napoli, in occasione del “Giugno Giovani” promosso dall’Assessorato ai Giovani del Comune di Napoli.

Giugno è il mese che il Comune ha dedicato ai giovani, all’innovazione e alla cultura, in cui anche noi di FluO abbiamo volto dare il nostro contributo promuovendo la carica e l’entusiasmo di Vertigo. L’artista in questa occasione propone un ciclo di venti opere in cui sarà analizzata la donna intesa come veicolo di relazioni, cercando di cogliere i tratti più passionali, impetuosi e fragili di questo microcosmo dell’anima.

Alessia Cacciapuoti nasce a Napoli nel 1982 e qui sceglie di vivere. Sin da bambina si avvicina al mondo dell’arte e in particolar modo della poesia che le fornisce gli strumenti per alimentare la sua immaginazione e la sua curiosità. L’apprendimento è gioco; l’immaginazione, il giardino segreto in cui rifugiarsi ed ispirarsi.

Le sue opere sono l’espressione costante di uno sguardo volto verso tematiche come l’autenticità delle relazioni umane ed il loro processo evolutivo. Il ruolo centrale lo incarna la donna e il suo posto nel mondo contemporaneo. Ogni dipinto viene concepito come un unicum, come unica è ogni persona e il contributo che da al mondo.

La scelta dei colori proposta dall’artista lascia intendere la carica passionale di ogni soggetto. L’utilizzo di colori acrilici sottolineano l’amore per la matericità dei pigmenti, i quali prendono corpo impetuosamente donando al fruitore la sensazione di essere travolti da un elemento liquido, lucido.

Per tutta la durata della mostra saranno presenti due guide (Cludia Vito e Rosa Martino) che accompagneranno i visitatori nel percorso che porta al cuore di Vertigo, attraverso “Feeling Gloss”.

L’artista è lieta di invitarvi alla “Galleria Principe di Napoli” il 10 Giugno alle ore 19.00 per il vernissage, arricchito dalla delicatezza delle note di Jenie Ranger.

Mostra e testi a cura di Marta Di Meglio

Coordinate Mostra: Galleria Principe di Napoli Via Ettore Bellini, 1 Dal 10 al 24 Giugno 2017 Ore 10.30 – 13.30 / 16.30 – 19.30 Vernissage 10 Giugno ore 19.00

Info: Marta Di Meglio fluoevents@gmail.com 3887331842