Family Business: è uscito il videoclip “Tears of fire”

“Tears of fire” è il primo singolo dei Family Business tratto dal disco d’esordio “Family Weakness” ed è tutt’altro che la solita canzone d’amore! Il video, infatti, è un notevole lavoro di animazione grafica, realizzato da Filippo Morini, che vede come protagonisti Alessandro e Carolina (i due membri dei Family Business), in una rappresentazione comica e ironica della loro relazione.

Il testo del brano stesso “Tears of fire” è strutturato come una litigata al telefono tra i due in cui si intervallano, nell’ incoerenza più assoluta, frasi di odio e d’amore..un riassunto perfetto, in chiave ironica, della vita di coppia dei Family Business.



I Family Business sono un duo acustico sul palco e una coppia nella vita di tutti i giorni. A settembre 2016, quasi per gioco, publicano su Facebook il primo video di una cover riarrangiata con chitarra voce e loop station e, visto il grande riscontro che questo primo esperimento ha avuto, decidono di affrontare più seriamente la cosa, postando con regolarità dei video sulla loro pagina.



Oltre alla forte attività live che ne è conseguita, hanno cominciato a dedicarsi alla stesura di brani inediti che saranno contenuti nel loro disco d’esordio intitolato “Family Weakness”, le cui spese di realizzazione sono state totalmente sostenute dalle donazioni derivanti da una campagna di crowdfounding. Ultimamente hanno anche intrapreso l’avventura come buskers (artisti di strada) col fine di promuovere la loro musica, senza filtri, in tutte le piazze di Italia.

Credits:

Artista: Family Business

Disegni e animazioni: Filippo Morini

Testo e Musica: Family Business (Alessandro Tuvo)

Produzione: Andrea Fusini presso il Fusix sudio

Weblinks:

Pagina Facebook: https://www.facebook.com/Familybusinessss/