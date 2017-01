Emma – Da venerdi in radio “Quando le canzoni finiranno” nuovo singolo estratto dall’album “Adesso” e colonna sonora del film di Marco Ponti “La cena di Natale”

Emma – IL 2 DICEMBRE ESCE “ADESSO – TOUR EDITION” la deluxe edition per celebrare il grande successo dell’album di inediti “Adesso” 2 CD contenenti i 2 brani inediti NEL POSTO PIÙ LONTANO e YOU DON’T LOVE ME e il successo radiofonico LIBRE ft. Alvaro Soler e 1 DVD live con le immagini più belle dei concerti nei palasport.

Dopo il grande successo dell’ Adesso Tour che l’ha vista protagonista nelle principali città italiane con oltre 20 date, EMMA torna in radio con “QUANDO LE CANZONI FINIRANNO”, nuovo singolo estratto dall’album “Adesso”, in rotazione radiofonica da venerdì 18 novembre, che farà parte anche della colonna sonora del nuovo film di Marco Ponti “La Cena di Natale”, nelle sale dal prossimo 24 novembre e tratto dall’omonimo best seller di Luca Bianchini.

Il brano “Quando le canzoni finiranno” sarà contenuto anche in “ADESSO – TOUR EDITION” (Universal Music), la deluxe edition in uscita il 2 dicembre composta da 2 CD + 1 DVD.

Il primo disco sarà formato dall’album “Adesso” con l’aggiunta delle 2 Bonus Tracks “NEL POSTO PIÙ LONTANO” e “YOU DON’T LOVE ME” e il singolo di successo Libre ft. Alvaro Soler, mentre nel secondo, dal titolo “ADESSO TOUR – LIVE”, saranno racchiuse le registrazioni di tutte le canzoni dell’album eseguite dal vivo nei concerti nei palasport durante l’“Adesso Tour” appena concluso! E non solo…oltre ai 2 CD, il cofanetto conterrà il DVD con le immagini dei concerti per rivivere tutte le emozioni dei live e immagini inedite direttamente dal backstage.

“ADESSO” (Universal Music) è l’ultimo album d’inediti di Emma, interamente prodotto da lei insieme al produttore Luca Mattioni e certificato disco di platino (certificazioni diffuse da FIMI / GfK Italia). Con “Adesso” salgono a 12 i dischi di platino ottenuti da Emma solo per i suoi album. “Adesso” è una fotografia istantanea di Emma, come una polaroid la racconta per l’esatto momento che sta vivendo ora. Nell’album Emma è tornata ad essere autrice: la title track “Adesso (Ti voglio bene)” è stata scritta interamente dall’artista, che ha co-firmato altri due brani dell’album: “Per questo paese” e “Il paradiso non esiste”.

