Emilia Di Pasquale

Anche la marsicana Emilia Di Pasquale compare tra i pianisti che hanno collaborato all’album Novosax – Greats composers for Mimmo , una raccolta di dieci esecuzioni per sassofono soprano scritte da alcuni tra i più grandi compositori italiani per il sassofonista abruzzese M° Mimmo Malandra.

Le composizioni portano la firma di alcuni tra i più illustri nomi del panorama italiano ed internazionale: i premi Oscar Ennio Morricone, Luis Bacalov e Nicola Piovani, ed i maestri Sergio Rendine, Giovanni Sollima, Lorenzo Ferrero, Cecilia Chailly, Marco Betta, Marco Tutino e Giovanni D’Aquila. Merita una menzione particolare la partecipazione, straordinaria, del Maestro Sergio Rendine all’organo nell’esecuzione della sua composizione, “ Cantus”.

La giovane pianista Di Pasquale compare nella settimana traccia del disco, ” Canto dell’Alba”, composizione per sax soprano, sax alto e pianoforte che vede inoltre la collaborazione al sax alto del M° Gaetano Di Bacco. Gli altri pianisti che hanno collaborato al disco sono il M° Marco Ciccone e il M° Marco Colacioppo.

“Novosax – Greats composers for Mimmo”, prodotto dalla casa discografica Sterling Records di Stoccolma e sostenuto dalla Fondazione Carispaq, è disponibile su amazon al link: AMAZON