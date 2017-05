EGGSITE – E’ uscito il nuovo ep “Questions”

Gli Eggsite, band di Modena, si formano alla fine del 2008 dalle ceneri di un precedente progetto musicale di cover indie-rock. La formazione è costituita da Alice Montagnani (voce e chitarra), Christian Bandieri (basso) e Fabio Maccaferri (batteria). Sono cresciuti ascoltando band come U2, Joy division, Cure, Depeche mode, Sigur ros, Garbage, Yeah yeah yeahs, Editors, Arcade fire e molte altre che hanno dato al gruppo una base ritmica indie-rock, melodie vocali pop e atmosfere dark-new wave. Ad Aprile 2013 è uscito il loro primo album “Under The Surface” disponibile su Itunes, Bandcamp, Amazon, Google Play e in streaming su Spotify.

Presentazione di “Questions”

Questions, il secondo lavoro in studio degli Eggsite, si avvicina a sonorità più elettroniche e pop, ma non smentisce tuttavia il forte legame con i vissuti dark new wave che hanno caratterizzato il primo album Under the surface.

Link al video di Questions: https://www.youtube.com/watch?v=Wvr56ynz4vs

Questions EP

Release online stores: 12 maggio 2017

Etichetta: autoprodotto

genere: synthpop/darkwave

Tracklist:

1.Questions

2. In the back

3. The last time

line up:

ALICE MONTAGNANI (voce, chitarra)

CHRISTIAN BANDIERI (basso)

FABIO MACCAFERRI (batteria)

