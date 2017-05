Arnage: è uscito il singolo “Atomic Mushroom”

Il video di Atomic Mushroom presenta effetti visivi strabilianti che rapiscono l’attenzione di chi guarda il video: un tripudio di sinestesie, di scene inquiete mescolate a colori caldi ed intimisti. Atomic Mushroom è una canzone che offre sonorità poetiche e smaglianti, sonorità postrock che ricordano Boards of Canada e God Is an Astronaut. Atomic Mushroom è abbandono e rinascita attraverso l’arte.

Arnage è un progetto musicale nato nell’autunno del 2013 dall’incontro di 5 ragazzi provenienti da esperienze musicali molto differenti tra loro. Si intuisce subito la vena post rock ma anche quella elettronica dovuta alla propensione generale della band ed anche alle produzioni soliste del chitarrista con il suo progetto prettamente elettronico. Dalla quasi naturale fusione di queste diverse sonorità ne scaturisce un sound che alterna momenti bruschi a momenti dilatati, intimi, riflessivi. Tra non poche difficoltà e momenti di sconforto, tra cui l’uscita del tastierista prima e del batterista poi, la band ora propone Atomic Mushroom, precisa espressione del cambiamento delle dinamiche della band.

In questi anni gli Arnage si sono concentrati più sulla produzione di tracce e sui live che ad entrare in studio. Tra i tanti live alcuni per loro sono stati più importanti: Live Teatro Rossi di Pisa(Uffizi Pisani)dove gli Afterhours hanno girato il videoclip di Spreca una vita; Live Ex caserma liberata(Bari); 2 edizioni del Controfestival organizzato da Controradio dove la band ha riscosso ottimi consensi sul network durante la sua esibizione; Live Indian Bikers Foggia; Live Swamp Music Festival con arrivo in finale; Live Ex-Opera(Laboratorio Urbano)Cerignola.

Credits:

Artista: Arnage

Riprese drone: Marco Mancino, Anna Laura Gobbi

Riprese creazione opere: Stefano Cianci

Montaggio ed FX: Stefano “Steve” Ciriello

Artista opere: Pasquale Mansi

Location Videoclip: Diroccata San Giovanni in Fonte(Girato con Drone (MARLEN) IN 4K)

Produzione singolo/Drum mastering: Enzo Cannone/Nino Giannatempo

consulenza mastering: Paride Mazzone

post produzione: Enzo Cannone

Special Thanks: Mariella Castagnozzi – Giuseppe Santamaria (SINAPSI FILM / RADIOATTIVA) – Alessandro Palumbo (TAPE DI VOCE IN ATOMIC MUSHROOM) – Laboratorio sociale Resurb(per la registrazione)

Line up:

Alessio Giorgione: (Electric Guitar/Synth)

Marco Lenoci: (Electric Bass/Voice/ Synth/Drum Machine)

Francesco Pugliese: (Electric Guitar/Synth)

weblinks:

pagina Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCgv58XJsycYuaf05e9u7EjQ

pagina Facebook: https://www.facebook.com/arnage6/?fref=ts

pagina Soundcloud: https://soundcloud.com/arnage-band

Atomic Mushroom su Spotify: https://open.spotify.com/artist/17ZuFQQSLfWgBdEPrVeSxk?play=true&utm_source=open.spotify.com&utm_medium=open

Atomic Mushroom su Soundcloud: https://soundcloud.com/arnage-band/arnage-atomic-mushroom